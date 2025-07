Un ladrón entra a robar en casa de una pareja joven y se queda observando de forma inquietante a los inquilinos mientras duermen desnudos

Hace unos días, un ladrón entraba en una vivienda de Marbella a robar, y las cámaras de seguridad lo grababan mirando el cuerpo de los dueños de la casa mientras dormían desnudos, y enfocando a sus partes íntimas con una linterna. En las imágenes de las cámaras se veía perfectamente cómo el ladrón entraba y salía del dormitorio durante 8 veces.

El orden cronológico de los hechos

Eran las 2:46 de la mañana, Pilar y Álex estaban durmiendo plácidamente, cuando de repente, un hombre con la cara tapada entraba en su casa por la terraza. Lo que parecía un robo normal, no lo fue. Primero el ladrón recogía los cacharros de la mesa del salón, después, entraba a robar en la habitación donde dormía la pareja, pero al verlos dormir desnudos, cambió de opinión. Y en lugar de abrir los cajones de las mesitas de noche para encontrar dinero o joyas, el ladrón optó por enfocar las partes íntimas de Pilar hasta 8 veces. Estuvo 32 minutos en la casa, y sólo se llevó 300 euros y el bolso de Pilar.

Así se dieron cuenta Pilar y Álex

Pilar y Álex no se dieron cuenta del robo hasta el día siguiente, cuando Pilar no encontraba su bolso y decidieron mirar las cámaras de seguridad. Al verlas, el shock fue absoluto. "Mi pareja sigue en shock, tiene mucho miedo. Llevamos 1 año viviendo aquí y nunca nos ha pasado nada. La sensación de tener a alguien tan cerca mientras duerme, le produce miedo e incomodidad".

La víctima critica la normativa de España ante los robos

Álex ha reconocido en Espejo Público, que le hubiese encantado enterarse de que estaba el ladrón ahí: "No entiendo cómo el ladrón podía andar tan sigiloso, como un fantasma. Yo practico artes marciales, venía de competir en Alemania y estaba muy cansado. Pero en ese momento me hubiese gustado levantarme para detenerlo, aunque las autoridades me dicen otra cosa. Yo viví en América y allí es todo muy distinto, allí si alguien entra, puedes hacerle lo que quieras por invadir tu propiedad, aquí no, aquí tenemos que dejarle hacer lo que quiera al ladrón".

Las imágenes también le impactaron a la Policía

Aunque por el momento no tienen ningún dato sobre el ladrón, Álex ha reconocido que la Policía les ha dicho que estos robos son muy comunes, lo que no es normal es la actitud de enfermo que ha tenido el ladrón.

