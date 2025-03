Joan, votante de Donald Trump: "Lo menos que podía hacer Zelenski era ponerse un traje como forma de respeto"

Natasaha Ivzhenkoes ucraniana y cuando la guerra estalló en su país montó a sus dos hijos en un coche y los trajo a Zaragoza para ponerles a salvo. Allí ha empezado una nueva vida, pero aunque está lejos cada vez que escucha una noticia sobre Ucrania se estremece.

No entiende la actitud de Donald Trump con el presidente Zelenski en su encuentro en la Casa Blanca."Zelenski le enseñó fotos a Trump de los ucranianos muertos", señala. Cree que quizá Trump entendería mejor lo que pasa en su país si le dijeran que en vez de morir personas lo que están muriendo son consumidores. "Trump es un señor de negocio e igual no entiende que muere gente", mantiene.

El punto de vista de una votante de Donald Trump sobre su encuentro con Zelenski

Espejo Público habla con Joan, votante de Donald Trump. Apunta que si Trump invitó a Zelenski a la Casa Blanca fue para negociar un tratado y que si Zelenski no estaba listo para firmar el acuerdo no debía haber acudido. Considera que "a Trump le faltaron al respeto".

Señala Natasha que si su presidente y la mayor parte de ucranianos no se fían del acuerdo que propone Trump es porque no hay garantías de que dentro de poco tiempo Rusia no vuelva a invadir Ucrania. "No queremos tanta potencia militar y lo que queremos es vivir en paz, el país que nos puede dar garantías es EEUU", añade la ucraniana.

¿Por qué Trump recriminó a Zelenski no vestir de traje en la Casa Blanca?

Explica Natasha que para los ucranianoses muy importante, tanto que. Cuenta que en su país, fecha del inicio de la guerra, y volverán a sacar los trajes y los vestidos cuando se acabe la injusticia y cuando Ucrania continúe viviendo en paz.

Joan no entiende que Zelenski decidiera ir a la casa del presidente de los EEUU "donde uno siempre va con una forma de vestir". "Uno no se viste para ir a la playa como para ir a un baile", afirma. Algo que era replicado por la colaboradora de Espejo Público Mariló Montero que recordaba que Elon Musk viste una camiseta en el despacho oval y va con un niño en los hombros.

"Este es un presidente de otro país, que ha sido invitado de otro país que está ahora en guerra. Ha sido invitado en frente de medios internacionales, lo menos que pudo haber hecho es haberse vestido un poquito más formal porque es una forma de respeto", considera la simpatizante de Donald Trump.

