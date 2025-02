Trump respalda la polémica medida de Elon Musk para evaluar a empleados federales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mostrado su respaldo a la controvertida medida impulsada por Elon Musk, quien lidera los recortes en el Gobierno federal. El magnate no cesa con los despidos masivos, y ha llevado a cabo una iniciativa que exige a los empleados de diversas agencias gubernamentales que envíen un correo electrónico detallando su trabajo, con la advertencia de que, si no lo hacen, podrían ser despedidos.

Durante una reunión en el Despacho Oval con el presidente francés Emmanuel Macron, Trump calificó la propuesta de Musk como "genial" y afirmó, aunque sin pruebas, que existen miles de empleados en el Gobierno que no cumplen ninguna función real. "Hay gente que no va a trabajar o que nadie sabe siquiera si trabaja o no en el Gobierno", señaló Trump. "Si no responden, quedan despedidos o semidespedidos".

El mandatario también aseguró que esta medida forma parte de un esfuerzo por evaluar el nivel de eficiencia dentro del Gobierno y detectar posibles casos de mala gestión: "Lo que estamos intentando averiguar es qué tan mal estaban administradas las diferentes ramas de nuestro Gobierno", agregó.

El correo de Musk que ha desatado la polémica

Este fin de semana, empleados de varias agencias federales recibieron un correo electrónico solicitándoles un resumen de sus tareas recientes, con la advertencia de que no responder podría interpretarse como una renuncia voluntaria. La medida, impulsada por Musk desde el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), ha sido rechazada por líderes de varias agencias y sindicatos, quienes han aconsejado a los empleados no contestar.

El director del FBI, Kash Patel, fue uno de los primeros en reaccionar, indicando a su equipo que ignorara las solicitudes de Musk. Lo mismo hicieron los líderes del Departamento de Estado y la Agencia de Seguridad Nacional, argumentando que los empleados trabajan con información altamente confidencial y no están obligados a compartir detalles sobre sus tareas diarias.

Pese a las críticas, Musk reafirmó su postura a través de su cuenta en la plataforma X, donde advirtió que quienes no respondan serán despedidos. "La falta de respuesta será considerada como una renuncia", escribió el empresario.

Desde la llegada de Trump a la Casa Blanca el 20 de enero, Musk ha encabezado un despido masivo de empleados federales como parte de un plan para reducir el gasto público y "eliminar la burocracia innecesaria".

Los recortes de Musk en la Administración Trump

Tras su victoria en noviembre, Trump anunció la creación del DOGE con el objetivo de reducir la burocracia gubernamental, poniendo al frente a Musk y al empresario Vivek Ramaswamy, aunque este último se desvinculó del organismo. A lo largo de los últimos meses, el DOGE ha liderado la disolución de agencias como la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid) y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB), encargada de regular a los grandes bancos y proteger a los consumidores.

Musk ha defendido su gestión como "transparente" y asegura que su equipo está trabajando para mejorar la eficiencia del Gobierno. Sin embargo, la oposición y varios grupos de defensa de los trabajadores han criticado las medidas por considerarlas arbitrarias y perjudiciales para el funcionamiento del Estado.

