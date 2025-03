Natasha Ivzhenko, sobre la bronca Trump- Zelenski: "No me puedo imaginar cómo se sienten las madres que enterraron a sus hijos durante estos 3 años"

Natasaha Ivzhenko ha visitado hoy el plató de Espejo Público para comentar el reciente y polémico encuentro entre Donald Trump y Volodímir Zelenski en el Despacho Oval. "Si yo estoy aquí temblando, ya me puedo imaginar cómo estaba mi presidente allí", ha comentado Natasha con preocupación.

Su testimonio refleja la incertidumbre que ha generado este episodio en Ucrania, donde, según ha explicado Natasha, la población está "muy preocupada porque hace dos semanas parecía que se podría llegar a un acuerdo, pero después de este encuentro no hay esperanzas".

"Mi padre está muy asustado porque los bombardeos no terminan"

Desde un punto de vista humano, más allá de la política, Natasha se solidariza con las familias que han sufrido pérdidas irreparables: "No me puedo imaginar cómo se sienten las madres que enterraron a sus hijos durante estos tres años". Natasha ha recordado la llamada que hizo a su familia el mismo día del encuentro y la preocupación que sintió al escuchar a su padre: "Está muy asustado porque no dejan de bombardear".

Para Natasha y muchos ucranianos, Zelenski no es solo un líder político, sino un símbolo de resistencia. "Es el escudo de nuestro país, la primera imagen de nuestro país después de nuestra bandera", ha asegurado. Además, ha destacado que "él representa el revestimiento de la mayoría de los ucranianos", reflejando la unidad nacional en tiempos de guerra.

"Muchos ucranianos tienen la sensación de que la esperanza de un acuerdo de paz se ha desvanecido"

El impacto de esta reunión se siente en toda Ucrania dejando a muchos ciudadanos con la sensación de que la esperanza de un acuerdo de paz se ha desvanecido. Mientras tanto, los ucranianos siguen enfrentando un futuro incierto, con el temor de que la guerra no tenga un final cercano.

