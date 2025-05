Javier Caraballo responde a la "cacería al socialista" de Patxi López: "Podemos constatar quién miente y quién no miente"

El 'caso Koldo' está de nuevo de máxima actualidad. Las informaciones que mencionan el nuevo informe que la UCO está por presentar al Tribunal Supremo, relacionaría al actual secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, con supuestos hechos vinculados con la trama.

"Todos los diputados lo hacemos"

"Estamos hartas de tanta cacería"

El portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ponía en duda esas informaciones de una teórica filtración de las investigaciones. Al mismo tiempo defendía las explicaciones aportadas por el que sería el actual número tres en el organigrama directivo de la formación: "Todo vale con tal de acosar a un socialista (…) Ahora resulta que es noticia que se haya interesado de algunas obras de su territorio. Todos los diputados lo hacemos, sino, ¿cuál es nuestra función?".

¿Quién miente y quién no miente?

El periodista Javier Caraballo se remitía alas declaraciones del empresario Víctor de Aldama, considerado por los agentes como "nexo corruptor" de la trama de corrupción investigada. En ellas aseguraba que él no intervenía en los asuntos de País Vasco y Navarra: "Dijo: 'yo la parte de País Vasco y Navarra no intervenía porque de eso se encarga el cupo vasco".

Santos Cerdán negó tajantemente conocer al empresario y comisionista.

"No podemos decir que lo que esté pasando sea delito o no, no lo sé", expresaba el periodista que afirmaba que, como ciudadanos, "lo único que podemos constatar es quién miente y quién no miente", y pasaba a afirmar que un año después de que Santos Cerdán rechazara conocer a Víctor de Aldama "ya sabemos que lo conoce, no dice lo mismo y sabemos que se interesaban por las obras".

Para Caraballo, lo más grave en lo que refiere al secretario de organización que sucedió a José Luis Ábalos, sería ese cambio de versión. Y por ello terminaba haciendo alusión al inminente informe de la Unidad Central Operativa: "Ya veremos el informe de la UCO".

"El informe no existe"

Por otra parte, el también periodista Toni Bolaño subrayaba que hasta el momento lo único cierto es que las informaciones están sustentadas en una supuesta filtración de ese informe. Además mencionaba unas informaciones previas que aludían a unos vehículos que se dijo formaban parte de una 'mordida', y que "no duró una mañana".

"¿No te extraña que hace un año dijera que no conocía a Aldama, que no tenía nada que ver con las obras, y lo que ha pasado hasta ahora?", replicaba Caraballo, que se superponía a los argumentos de Toni: "Me parece una basura pura y dura. Es lanzar la insidia, muy bien. Lo falso, a ver cómo podemos enmerdar".

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.