Encontronazo entre Jaime de los Santos y Toni Bolaño en Espejo Público: "Te he dejado en evidencia y te jode"

El PSOE ha abierto una investigación al vicepresidente segundo del Parlamento de Canarias Gustavo Matos. Existen pinchazos telefónicos con un supuesto capo de la droga en los que dice que está dispuesto a hablar con el delegado del Gobierno para evitar inspecciones. El Mundo recoge conversaciones de Matos con este capo de la droga donde presumiría de su relación con ministros socialistas.

Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, defiende que su partido "persigue la verdad hasta el final". Mantiene que con esta investigación protegen al partido y al colectivo y si hay algún indicio quieren saber la verdad y llegar hasta el final.

"Me parece tremendo que se señale a los jueces"

Al diputado del PP Jaime de los Santos le parece "tremendo" que se señale a los jueces, a la UCO y a los medios de comunicación, así como que haya quienes se refieran a el diario El Mundo como prensa amarilla. "Patxi López habla del tiro al pichón del socialista, pero, ¿a quién señala?: a los jueces que imputan a cargos que tenían tanta responsabilidad como el señor Ábalos y que todo apunta a que se lo llevaban crudo más allá de abusar de mujeres y obligar en empresas públicas a contratarlas", se pregunta el del PP.

Recuerda que Matos que era vicepresidente del Gobierno canario y mano derecha del ministro Torres y dejaba ver que tenía contactos. "La mano derecha del ministro Torres que se hacía fuerte con sus reflexiones personales para intentar vender favores", resuelva De los Santos. "Deja una vez más la pista de quién nos está gobernando y en manos de quién estamos. Aquí no hay una búsqueda de culpables en el PSOE y me parce gravísimo que un señor como Patxi López, portavoz del PSOE en la cámara baja, señale a los jueces y a la UCO".

"El fuego graneado también es esto"

En ese momento el periodista Toni Bolaño matizaba las palabras del popular y apuntaba que en el momento en el que se producen las grabaciones Matos no era vicepresidente, "es ahora vicepresidente del gobierno canario, el fuego graneado también es esto".

A lo que Jaime de los Santos le respondía: "Querido Toni, a reflexiones tan infantiles como la tuya solo puedo decir que te quiero. Bolaños proseguía: "Te he dejado en evidencia y te jode, claro". "Con alguien que usa este vocabulario no voy a seguir, estar a la altura de Toni me parecería un motivo para reflexionar", puntualizaba Jaime de los Santos.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.