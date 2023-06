Iván Redondo: "Si el equipo que asesora a Pedro Sánchez le ha dicho que convocar elecciones es la única opción debería despedirles"

Iván Redondo reanuda su sección semanal en Espejo Público después de despedirse de Susanna Griso antes de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. El que fuera director de Gabinete de Presidencia del Gobierno bajo el mandato de Pedro Sánchez cuenta que el anuncio de elecciones anticipadas el próximo 23 de julio le pilló preparando unos cereales naturales a su hija de 7 meses. Reconoce que le sorprendió el anuncio. No sabe si es la mejor jugada pero cree que si el equipo que asesora a Pedro Sánchez le ha dicho que es la única jugada debería despedirles. "La política es ingenio y todo es posible", mantiene.

Señala que esta no es una buena semana para sacar cifras de sondeos aún y habrá que esperar a que pasen los días para ver cómo se van consolidando las distintas tendencias.

Cree que "Sumar no puede ser Vetar y ya veremos si Multiplicar". "¿De verdad alguien piensa que se está integrando a Unida Podemos sin Irene Montero ni el apoyo de Pablo Iglesias ni el de Echenique?", se pregunta. Considera un error la posición del partido de Yolanda Díaz porque le dan a la derecha un argumento que es echarle a Irene Montero a la cara.

Vaticina mucha participación en las próximas elecciones generales que por el momento puede favorecer a las fuerzas de derechas. "Sánchez pedía el voto a la gente joven. Los menores de 45 años, que suponen el 43% del censo, van a votar porque estas son sus elecciones", añade. Cree que todos estos elementos hay que ponerlos en la coctelera y analizarlos con calma y descarta que Unidas Podemos concurra en solitario.

Los 3 motores que se mueven en una campaña electoral

Iván Redondo explica cuáles son los 3 motores electorales hay en campaña: el primero sería el miedo: en este momento ese es miedo a la coalición de izquierdas lo usan a su favor, es un motor y una emoción electoral muy poderosa, tal y como señala Redondo. También ve el rechazo que tiene que ver con derogar el 'sanchismo'. "Un mensaje que Feijóo está descodificando ya". La esperanza también es muy poderosa a la hora de movilizar voto. Si el PP tiene dos motores electorales, la esperanza no la tiene nadie e intentarán tenerla PSOE y PP.

"Feijóo no necesita tener la mayoría absoluta con Vox"

Explica Redondo que a Feijóo que lo mejor que le puede pasar es no tener una mayoría con Vox, aunque se quede a un escaño. Afirma que el PP no necesita ni la mayoría para evitar el boqueo si gana las elecciones. "El PNV si se abstiene ya no son 176 en mayoría simple, ya son 170 escaños. ¿De verdad los 8 diputados de Puigdemont, Junts y la CUP van a apoyar a Pedro Sánchez en su investidura?, en realidad PP- Vox o PP minoría no necesita llegar a los 170 porque no todo el mundo va a votar".

Cree que este Gobierno saldrá en segunda votación y que el PP sale a buscar los 156 escaños de Aznar, obtenidos en el año 96. "En realidad este es un mandato claro y en función de lo que pase en la izquierda estas dos próximas semanas los españoles se lo darán al PP o no pero aún así, uno de los perdedores en esta situación es Vox". Para Redondo estas elecciones generales han llegado demasiado pronto y todo el mundo va a intentar encontrar su espacio.

La recomendación musical de Iván Redondo

Para terminar su Informe Redondo el asesor político llega al plató con una recomendación musical debajo del brazo. En esta ocasión se trata del grupo Depeche Mode. "Cuando nació el grupo hablaban de la moda rápida", recuerda. "Para que la izquierda de Sumar no cambie siglas cada 4 años que tenga presente que la integración es fundamental. En la izquierda se hablaba de la fraternidad, la fraternidad puede ayudar a encontrar el camino a Pedro Sánchez y con un Sumar que tiene que integrar de verdad a Podemos".