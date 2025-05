"Me engañaron para captarme": una supuesta secta suplanta a Alcohólicos Anónimos y se aprovecha de los adictos

Luis cayó en el mundo del alcoholismo y en su desesperación por encontrar una salida fue a parar a un grupo de 'Alcohólicos Anónimos' que nada tenía que ver con la realidad. "Nada más entrar me di cuenta de que eso no era lo que decían ser" cuenta este hombre, periodista de profesión, que se ha dedicado a recabar testimonios de otros adictos que han pasado por estos grupos.

Las dinámicas también eran notablemente distintas a las que le habían contado de AA: "Una de las características de esos grupos de ayuda son las denominadas 'juntas'. Luis llegó a una donde tuvo que escuchar "las vivencias más oscuras de una persona. Cosas muy salvajes". Entretanto, personas que habían acudido a pedir ayuda al centro, le ofrecían café y constantemente.

Desde el plató de Espejo Público ha contado que "Grupo 24 horas" nace de una escisión de 'Alcohólicos Anónimos' original en México, para luego trasladarse a España, concretamente empieza en Ourense.

Ex adicto: "Un compañero murió y lo dejaron 2 días en el suelo para que viéramos qué nos podía pasar".

Es desde Ourense precisamente de donde llega un testimonio. El programa ha podido hablar con un ex adicto que durante años vivió, según ha contado, vejaciones y malos tratos por parte de este grupo. "Cuando llegué me subieron me sentaron en una silla de plástico, no te podías dormir. Siempre a tu lado se ponían 2 personas y tú escuchas cómo machacan a otras personas", narra este nombre, que no ha querido desvelar su identidad. Ha contado el modus operandi que tienen y cómo actúan desde la parte más psicológica para hacer a los enfermos más vulnerable, si cabe. Es precisamente esto lo más llamativo y duro que ha narrado: "Un compañero murió y le tuvieron en el suelo 2 días, en el medio, para que viéramos como nos íbamos a ver nosotros si nos apartábamos de ellos".

El hombre también ha hecho referencia a la entrega que tienes que hacer, al llegar, de "toda la documentación y el dinero".

La reportera, María Hernando, ha podido hablar con un supuesto responsable de uno de estos grupos de Madrid que ha asegura que el dejar "las tarjetas" es un modo de desprenderse de todo lo que les hace mal y que en su caso, cuando llegó "me pidieron el dinero, la sellaron y lo guardaron en una caja fuerte".

La figura del Padrino

Dentro de estos grupos están los llamados Padrinos, que son los guías que llevan a los adictos y los que según narran tanto el periodista, como el testimonio del ex adicto, "son una especia de líder al que tienes que adorar".

El programa ha intentado ponerse en contacto con estos padrinos sin éxito. No parecen tan accesibles como requeriría una responsabilidad como la que aseguran asumir pretendiendo ayudar aquellos que tanto lo necesitan en sus peores momentos.

