Entrevista al padre de Rosa Peral: "A mi hija también la están presionando para que confiese"

El 'crimen de la Guardia Urbana' fue un suceso que impactó a toda España. Hace unos días volvió a la palestra debido a una serie de informaciones que aseguraban que el acusado (junto a Rosa Peral), Albert López, había admitido el asesinato.

Para entender la historia, debemos retroceder hasta mayo de 2017: Los Mossos d'Escuadra encuentran un coche calcinado. En el interior del maletero hayan restos humanos, es Pedro Rodriguez, agente de la Guardia Urbana de Barcelona. Tras numerosas investigaciones, los agentes ponen el foco en su pareja sentimental, Rosa Peral. Quien a la vez mantenía una relación con Albert López, el tercer protagonista de esta escabrosa historia.

El 13 de mayo Rosa y Albert son detenidos, tras comprobarse que el día 1 de ese mismo mes, se le pierde la pista al fallecido, cuando la geolocalización de los 3 móviles aparece en el mismo lugar, en la casa que compartían Rosa y Pedro, en Vilanova i la Jeltrú.

Francisco Peral sigue vivienda en la casa en las que pasaron los hechos

Llega el juicio, donde ambos se echan la culpa mutuamente. La versión de Rosa sostiene que Albert se habría presentado en su casa armado y habría matado a Pedro mientras ella estaba en otra habitación encerrada junto a sus hijas. Pero la versión de Albert es muy diferente: declara que fue Rosa quien le llamó para que le ayudara a deshacerse del cuerpo, después de haberlo matado tras una discusión. Finalmente, en abril de 2020 la pareja es condenada a 20 y 25 años de prisión, una pena más alta para Rosa por el agravante de parentesco. Hace tan sólo 10 días Albert López reconoce desde prisión que sí cometió el asesinato de Pedro Rodríguez.

Durante todos estos, Rosa Peral ha mantenido su inocencia y su familia también. Ahora, su padre, Francisco Peral, cuenta a Espejo Público cómo se lleva ser el padre de una de las asesinas más mediáticas de España:

Francisco Peral ha contado que actualmente vive en la vivienda donde pasaron los hechos: "Había dos perros, uno de mi hija y otro de su exmarido y alguien tenia que cuidarlos, tuve que quedarme allí porque no podían estar solo y desde entonces vivo ahi", señala. La casa pertenecía a Rosa Peral, su hija, que ahora está en la cárcel y la cual, su padre alega que ha sido condenada por la opinión pública y los medios por su físico "atractivo y llamativo". "A nadie le ha preocupado la vida y entorno de Albert, Albert ha cambiado la versión cinco o seis veces", acusa Peral.

Además, el progenitor subraya los cambios de dirección del relato del examante de Rosa: "Nadie ha tenido en cuenta, por ejemplo, que a la hora del juicio dijo que declaraba todo, que no tenia problema pero a la hora de hablar nuestra abogada, le pide al letrado que por orden de su abogado no declara ante la abogada y nadie se ha fijado sobre ese tema". Un cambio de versión que resalta el padre de Rosa es cuando, en un principio, Albert López confesó a la Policía que había llamado a la puerta aquella noche y luego cambió su confesión y dijo que había saltado la valla, "algo que ya había contado Rosa".

"Mi hija denunciaba el teléfono que apareció hace dos años, ella lo denunció desde el principio, ella decía que Albert llevaba otro teléfono, y no se investigo hasta los dos años. ¿Qué mas pruebas quieren de ese señor conforme ha sido capaz de culparla a ella y destrozar varias familias?", reclama Peral.

"Mi hija es inocente"

Ante la pregunta a Francisco Peral de si cree que su hija es inocente, no ha dudado en responder que "sí"."Yo considero que mi hija es inocente. No hay cargos contra ella, no hay ninguno, son suposiciones. La película que montó el fiscal no explica ningún detalle por el que Rosa es culpable". Por otro lado, sí que culpa a Albert de forma rotunda: "Albert pregunto a un amigo que cómo se desharía un cadáver y luego Albert hizo lo que le dijo su amigo".

"Mi hija no me ha destrozado a vida, me la ha destrozado Albert. Albert es culpable", sentencia Peral que pregunta "¿para qué viene a las 3:00 horas de la mañana?, ¿para que salta la valla?"

Peral es contundente con la supuesta confesión de Albert: "Confiesa para que le den permiso". Sin embargo, señala que a su hija también la están presionando pero que ella es incapaz de confesar algo que no ha hecho.