El abogado de Albert López, acusado del 'crimen de la Guardia Urbana': "No ha confesado nada"

El conocido como 'crimen de la Guardia Urbana' ha vuelto al punto de mira de todo el mundo. Un suceso que impactó a toda España y que a día de hoy sigue dando de qué hablar. La historia asentada sobre un triángulo amoroso, está protagonizada por Rosa Peral, su marido Pedro Rodríguez y su amante Albert López. Los tres eran miembros de la Guardia Urbana de Barcelona.

El 1 de mayo de de 2017 se le perdió la pista a Pedro y esto hizo saltar las alarmas. Finalmente, tres días después encuentran su cuerpo calcinado en un coche. En un principio, todas las acusaciones apuntan al que era el exmarido de su novia (Rosa Peral). Esto se debe principalmente a que fue Rosa quien pretendió inculpar al que fue su pareja y con quien compartía una hija. Sin embargo, con el paso del tiempo, la investigación empezó a apuntar a Rosa y a su amante, Albert. Son detenidos el 13 de mayo de 2017 y sentenciados el pasado 2020. Rosa Peral condenada a 25 años de cárcel y Albert López a 20.

Ambos han insistido durante todo el proceso y hasta ahora en su inocencia. Sin embargo, ayer el caso dio una vuelta cuando se hizo pública la información sobre que Albert había admitido el crimen de Pedro. Pero, ¿es esto cierto?

El abogado del acusado ha hablado para Espejo Público y ha respondido un rotundo 'no' a la pregunta. "Ayer tuve una avalancha de llamadas en las que se me confirmaba que había llegado a través de fuentes penitenciarias una supuesta confesión de Albert. Yo no había hablado con el pero ayer me confirmo que todo eso es falso y que el no ha confesado nada", señala.

"Albert ha confesado su participación encubridora en el crimen"

Esta información, según el abogado José Luis Bravo, ha llegado a los medios desde una fuente penitenciaria que "aún se está tratando de averiguar". Bravo, sin embargo, insiste en que "no ha habido ninguna confesión y aunque la hubiera habido seria muy grave que los equipos de tratamiento del equipo penitenciario psicólogos, criminólogos hubiesen revelado conversaciones con el". El abogado insiste en que Albert siempre ha mantenido que sí participó en el encubrimiento del crimen pero no lo llevó a cabo: "Conozco a los periodistas que me citan y alguno de ellos ha reconocido el error. Albert ha confesado su participación encubridora en el crimen pero nunca ha admitido participar en la muerte de pedro.

Bravo señala a la abogada de Rosa Peral que había acusado a Albert de usar esta supuesta confesión para obtener beneficios e informa que "esa admisión, aunque hubiese existido, no tiene transcendencia jurídica" y que, por tanto, "esto que esta diciendo la abogada de Rosa de que puede pedir la revisión de la sentencia, sabe que una prueba personal que es desdicha o que dice que lo que dijo no es cierto no da lugar a un recurso extraordinario de revisión, sabe que la sentencia es inamovible y la puede mover solo una prueba de carácter científico o irrefutable".

El uso del reconocimiento de un crimen para reducir la pena es algo muy usual, según ha indicado el abogado: "Cuando la prueba es contundente y cuando no conviene hacer el ridículo con tesis fantásticas, recomendamos al cliente negociar una rebaja de la pena confesando el hecho culpable. Se decía que este era el caso y eso es falso, porque el señor Albert ya tiene la pauta penitenciaria marcada, él ya tiene idea de cuando tendrá su permiso". Respecto a esto, el abogado señala que no se sabe cuando obtendrá libertad pero que "aún está lejos".