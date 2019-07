Alberto, el 'héroe' que consiguió retener al asesino del 'crimen del cuidador', ha contado todo lo ocurrido en el programa de 'Espejo Público'.

Explica que se encontraba en ese momento con amigos cerca del edificio donde se dieron los hechos, cuando escucharon a un hombre gritando por la ventana pidiendo auxilio, mientras escupía sangre por la boca y tenía el pecho ensangrentado.

Fue entonces cuando Alberto acudió corriendo al portal y vio cómo bajaba con total tranquilidad el asesino, enmascarado, con un gorro de médico, gafas de sol y unos guantes llenos de sangre, comenta. Define lo sucedido como de "una película de terror".

En esas circunstancias, con el responsable del homicidio en el portal, Alberto se negó a abrirle y le impidió la huida manteniendo la resistencia desde fuera en la puerta. Asegura que el asesino le hizo amago de llevar un arma pero se aseguró de que se trataba de un cuchillo.

Los agentes de Policía Nacional y Policía Local llegaron a la zona del suceso y detuvieron al hombre en la segunda planta del edificio.

El propietario de la casa donde se produjo el asesinato no vio al agresor al no poder moverse de la cama y ahora siguen investigando las causas que llevaron a este fatal crimen, ya que la puerta no estaba forzada.