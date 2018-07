El abogado de Ana Julia Quezada: "El castigo que se le imponga ha de ser justo y no una venganza"

Esteban Hernández, abogado de Ana Julia Quezada, no cree que la declaración de los padres de Gabriel vaya a afectar a la situación procesal de su defendida. No ha querido desvelar el contenido de dicha declaración ni confirmar las informaciones que apuntan a que Ana Julia dijo no reconocerse en las grabaciones de audio que se realizaron en su vehículo cuando trasladaba el cadáver del menor.

Ha insistido en pedir mesura a los medios de comunicación para que el proceso judicial pueda seguir con normalidad y "por unos padres que acaban de perder a su hijo".

Considera previsible que se le imponga un castigo a Ana Julia pero matiza que "ha de ser justo y no una venganza porque así lo determina la Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos a la que España está adscrita".