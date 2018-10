LA DOLENCIA NO ES MORTAL

El juicio por estafa del caso Nadia sigue en curso. Juan Fernando es un dermatólogo del Hospital Clínic de Barcelona que testificará en el juicio. 'Espejo Público' ha podido hablar con él antes de su declaración. Se acudió a él para consultar la enfermedad de la niña en dos ocasiones, en ambas analizó el pelo. Al principio no sabía que se trataba de la misma niña, pero tras revisar los archivos se dio cuenta de ello. En las dos ocasiones diagnosticó la misma patología, una enfermedad crónica que afecta básicamente a la piel, las uñas, los efectos de desarrollo, pero que no es mortal. Confirma que el tratamiento puede realizarse en España, no es necesario viajar a otro país. Además, desvela que se puso a disposición de ayudar a la pequeña y nunca obtuvo ninguna respuesta.