Cruz Sánchez de Lara, sobre la declaración de Pardo de Vera en la Audiencia Nacional por el caso Koldo: "No lo he contado nunca"

Tras los escándalos de corrupción que se han cometido en nuestro país en los últimos días, España ha pasado del puesto 23 al puesto 14 en corrupción, convirtiéndose en el país que más ha empeorado en los últimos 5 años de los 30 que forman la OCDE. Ligado a esto, este lunes declaran en la Audiencia Nacional: Javier Herrero, director general de carreteras, e Isabel Pardo de Vera, la que fuera presidenta de Adif.

Ambos está siendo investigados por su papel supuestamente determinante en la trama Koldo. Las sospechas vienen de los famosos audios que interceptó la Guardia Civil a Koldo García tras registrar su domicilio, y en cuyas conversaciones había declaraciones de Pardo de Vera y Koldo García en los que hablaban de adjudicaciones de obras públicas. Aprovechaban sus altos cargos para favorecer las adjudicaciones de obras públicas que tenían a su cargo.

"Conozco a Isabel y la quiero"

Una noticia que ha sorprendido por completo a Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta de El Español y amiga de Isabel Pardo de Vera: "Para mí es un día muy complicado. Conozco a Isabel y la quiero, es de las mujeres más brillantes y que yo admiro profesionalmente, estoy muy sorprendida".

"No me encaja con la Isabel que conozco"

Por si esto no fuera suficiente, Pardo de Vera tiene que declarar también sobre un segundo asunto: el enchufe y la contratación de Jéssica, ex pareja de Ábalos en dos empresas públicas que dependían de ADIF. "Yo no lo he contado nunca, pero voy a contar el día que la conocí. Era 8 de marzo, día de la mujer y yo había ido a hablar con un grupo de mujeres. Ella se acercó a hablar conmigo y me dijo que le interesaba mucho el tema, y que quería ayudar en la lucha contra la trata. Por eso, ahora mismo esto de Jéssica me sorprende mucho, no me encaja con la Isabel que yo conozco", ha confesado la colaboradora en Espejo Público.

"Si Pardo de Vera se acredita que era parte de esto, yo reconoceré una decepción brutal"

La vicepresidenta de El Español ha comentado en el programa la noticia que ha publica su periódico este mismo día, en la que se informa que Pardo de Vera se tendría que enfrentar ante el juez por dos motivos: una parte son las presiones que había recibido por parte de Ábalos, y la otra, la posible venganza del director de Carreteras que destituyó. "Es una vergüenza nacional que hayamos permitido que estuviera en esa tesitura, no imagino a Isabel aguantando que este tío le diga que 'estaba buenísima', me da asco. Isabel acababa de superar un cáncer, y esa no es la Isabel que yo conozco. Si Isabel no se hubiera metido en esto, sería de las grandes empresarias del país de aquí a 10 años. Si Pardo de Vera se acredita que era parte de esto, yo reconoceré una decepción brutal".

