Carlos Alsina, contundente con el último escándalo del PSOE y su Comité Federal: "No vaya a demostrarse que alguien sí sabía y cayó"

Como cada martes, Carlos Alsina, presentador del programa 'Más de uno' en Onda Cero, ha comentado las últimas novedades del panorama político y ha hecho referencia a la entrevista que le realizó ayer al ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

Susana Díaz, expresidenta de la Junta de Andalucía, poco antes del análisis del periodista se mostraba muy contundente sobre el Comité Federal del PSOE celebrado el pasado fin de semana: "La lealtad no significa que tu no puedas discrepar de muchas cosas". Califica a la situación actual del partido como "dramática" y dice: "No quiero hacer más daño a mi partido".

Cuestión de confianza

Tras las escuetas declaraciones que dio ayer López sobre la cuestión de confianza al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre las que respondió con un 'no' rotundo a Alsina, este considera que se aventuró al 'poner en su boca' lo que considera que es la opinión del periodista: "ya está otra vez Sánchez dependiendo del precio que le pongan Puigdemont y otros".

Alsina opinaba que no se va a llevar a cabo una cuestión de confianza, a pesar de que en dos años "han pasado muchas cosas", porque la intención es "tenernos entretenidos" y argumenta dos razones principales. Por un lado, que la mayoría de los socios prefieren que tener que retratarse. Por otro, que "el presidente no tiene la seguridad de ganar la cuestión de confianza por el elemento Podemos, aunque sean pocos diputados".

Caso Salazar

Además de este tema, en la mesa de Espejo Público han comentado las acusaciones a Francisco Salazar. López le comunicó ayer que el canal de denuncias está activo y que no le consta ninguna queja ni denuncia al respecto. Sobre esto, la voz de 'Más de uno' ha dicho que entiende que se irán ampliando los conocimientos sobre el caso y que "iremos sabiendo un poco más de quienes son esas mujeres (…) de cuyo crédito no tenemos razones para dudar".

Tras escuchar a dos ministros (Óscar López y Óscar Puente) diciendo que nada de esto se sabía, Alsina hace referencia a las palabras de Puente sobre aquellos que hayan podido encubrir los abusos, y ha dicho que "vamos a ver no vaya a acabar demostrándose que, en realidad, alguien sí sabía y cayó, y entonces habrá que colgarle esa etiqueta muy justa de impresentable".

También, el periodista ha explicado que no entiende que significa aquello que decía López de "no solo no hemos escuchado nunca ninguna queja, sino que las mujeres que han hablado abiertamente han dicho lo contrario". El periodista subrayaba la gravedad de los hechos independientemente de que supieran o no de ellos: "Si hay mujeres que han sufrido el acoso de Paco Salazar, presuntamente, pudieron decírselo a alguien o no. Pero eso no significa que no existiera el suceso".

Tellado sobre pactar con Vox

Como broche final al bloque, Susanna Griso ha querido preguntar por la reciente conversación mantenida con Miguel Tellado. Alsina ha afirmado que el nuevo secretario general del Partido Popular, ha asumido que ayer no se explicó bien en la rueda de prensa y ha expresado en el programa de radio que no habrá en ningún caso ministros de Vox en el Gobierno de España. "Acuerdos con Vox sí, ministros de Vox no en un gobierno del PP", son las palabras que Alsina repite de lo respondido por Tellado. Ha añadido, además, que para los gobiernos autonómicos ha dicho que las diligencias y decisiones dependen de cada uno de ellos.

