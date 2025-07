Jaime de los Santos desvela el compromiso del PP para gobernar en solitario: "No gobernar con ningún ministro de Vox"

El pasado fin de semana, durante el Comité Federal del Partido Popular, Feijóo dijo que quería un Gobierno en solitario. Ayer los periodistas preguntaron al nuevo Secretario General del partido, Miguel Ángel Tellado, para que les aclarara si es una idea o un compromiso, pero lo cierto es que no lo aclaró. Hoy ha tratado de hacerlo en Onda Cero, durante su entrevista con Carlos de Alsina, asegurando que se trata de un compromiso. Desde el PP consideran que durante estos siete años de sanchismo, uno de los problemas del Gobierno ha sido que el Presidente "ha tenido que tragar" con ministros que no compartían su proyecto de país. Algo, que Tellado no ve adecuado, puesto que cree que le presidente tiene que tener la capacidad de nombrar a sus propios miembros de gabinete.

Por esta misma cuestión, Susanna Griso le ha preguntado hoy a Jaime los Santos. El nuevo portavoz de igualdad del PP ha confirmado que el partido y Feijóo tienen el compromiso de "no gobernar con ningún ministro de Vox". "Los gobiernos de Pedro Sánchez han demostrado que cuando estaban los señores de Podemos dentro o ahora con los chicos y chicas de Sumar es que no ha funcionado", ha asegurado De Los Santos. Aun así, ha recalcado que, en ningún caso, el Partido Popular le va a hacer un cordón sanitario a Vox, ya que hay que respetar a un partido que es la tercera fuerza política en España y cuenta con tres millones de votantes.

