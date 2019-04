Un libro relata con humor los privilegios de la clase política

Astronautas, veterinarios, artistas... es lo que la mayoría de niños les dicen a sus padres que quieren ser de mayores. Al menos hasta ahora, pues no se extrañe que un día de estos su hija le venga diciendo esto de que quiere ser político. Es verdad que ahora no atraviesan su momento de mayor popularidad, pero a juzgar por la recopilación que han hecho los periodistas Sandra Mir y Gabriel Cruz, ser político tiene sus ventajas con respectos a otros trabajos.



Primera ventaja: No hace falta una gran formación, basta con estar afiliado al partido. Segunda ventaja, no hace falta experiencia laboral. Tercera ventaja, no hace falta tener conocimientos de idiomas. Cuarta ventaja: No hace falta saber de nada en realidad. Para eso ya están los asesores y quinta ventaja, no hace falta, a veces ni que le voten. Por cierto, el libro, como esta noticia, se ha realizado en un tono de broma, porque es mejor reir que no llorar