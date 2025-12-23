Joseba Arguiñano prepara kofta de langostinos con salsa de yogur: una receta original y fácil

Joseba Arguiñano propone una versión marina del clásico kofta usando langostinos como base. La mezcla se adereza con cebolla, ajo, perejil y especias, y se cocina al horno o a la plancha.

La receta se completa con una salsa de yogur griego, aceite, hierbabuena y limón, ideal para aportar frescor. Un plato fácil, vistoso y original para sorprender estas fiestas.