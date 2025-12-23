Antena3
Kofta de langostinos con salsa de yogur griego, una brocheta ideal para Navidad de Joseba Arguiñano

Cocina abierta de Karlos Arguiñano

Joseba Arguiñano prepara kofta de langostinos con salsa de yogur: una receta original y fácil

Una receta diferente: kofta de langostinos acompañada de una suave salsa de yogur, perfecta como entrante festivo.

Joseba Arguiñano propone una versión marina del clásico kofta usando langostinos como base. La mezcla se adereza con cebolla, ajo, perejil y especias, y se cocina al horno o a la plancha.

La receta se completa con una salsa de yogur griego, aceite, hierbabuena y limón, ideal para aportar frescor. Un plato fácil, vistoso y original para sorprender estas fiestas.

