Cocina abierta de Karlos Arguiñano
Joseba Arguiñano prepara kofta de langostinos con salsa de yogur: una receta original y fácil
Una receta diferente: kofta de langostinos acompañada de una suave salsa de yogur, perfecta como entrante festivo.
Joseba Arguiñano propone una versión marina del clásico kofta usando langostinos como base. La mezcla se adereza con cebolla, ajo, perejil y especias, y se cocina al horno o a la plancha.
La receta se completa con una salsa de yogur griego, aceite, hierbabuena y limón, ideal para aportar frescor. Un plato fácil, vistoso y original para sorprender estas fiestas.