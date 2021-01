Natalia Verbeke confiesa su obsesión por los olores: "Tengo más de cien perfumes"

Natalia Verbeke ha contado a Pablo Motos su mayor obsesión: los olores. Durante su entrevista en 'El Hormiguero 3.0', la actriz ha revelado que llega a construir los personajes que interpreta a partir de su perfume.

"Hasta que no encuentro su olor no puedo sentir del todo al personaje", ha reconocido. La intérprete ha contado la búsqueda "que puede ser hiperobsesiva" del perfume que le corresponde y es el que se pone para ese rodaje... y ya no lo vuelve a usar.

No obstante, trasciende a su día a día. Por cada estado de ánimo, tiene un perfume. Y si un día se equivoca, tiene que volver a ducharse y cambiarse para ponerse el adecuado.

Pablo Motos también ha querido saber cómo vive su pareja esta obsesión. ¡Descubre lo que ha respondido Natalia Verbeke!