Los Morancos, Inma Cuesta, Laura Sánchez, Imanol Arias y María Escario en El Hormiguero 3.0

El lunes, 2 de diciembre, las risas están garantizadas con la visita a “El Hormiguero 3.0” de LOS MORANCOS. César y Jorge Cadaval están arrasando con su espectáculo “En Positivo 2”, que representan hasta el 15 de diciembre en el Teatro Nuevo Apolo de Barcelona y que tendrá su próxima parada en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, entre el 20 y el 29 de diciembre. En su show Los Morancos recuperan algunos de sus míticos personajes, junto con parodias de reconocidos políticos nacionales e internacionales y números musicales. Todo bajo un hilo argumental muy claro: en tiempos de crisis, es necesario ver el vaso medio lleno.

-El martes, 3 de diciembre, tendremos con nosotros a uno de los rostros más populares de la televisión, la periodista deportiva MARÍA ESCARIO, que acaba de recibir el Premio Ondas a la Mejor Presentadora 2013. María –que lleva dos décadas presentando la información deportiva en los telediarios de la televisión pública- nos contará algunos de los momentos más especiales de su carrera y sus anécdotas más divertidas.

-El miércoles, 4 de diciembre, nos visitan las actrices INMA CUESTA y LAURA SÁNCHEZ, dos de las protagonistas de “Tres bodas de más” (Warner Bros) que se estrena en cines el 5 de diciembre. La comedia, dirigida por Javier Ruiz Caldera, cuenta con un reparto de caras muy conocidas (además de Inma y Laura, también trabajan en la película Paco León, Quim Gutiérrez, Rossy de Palma, Joaquín Reyes o Berto Romero, entre otros) dejó muy buenas sensaciones en el último Festival de de Cine de Venecia. Su argumento gira en torno al conflicto con el que tiene que lidiar la protagonista, Ruth (Inma Cuesta), una mujer con especial propensión a que le dejen sus novios y que se encuentra con una situación surrealista: tres ex novios le invitan, en el mismo mes, a sus respectivas bodas. Ella no sabe decir que no, y la única persona que consigue como acompañante es a su nuevo becario.

-Y el miércoles, 5 de diciembre, el popular actor IMANOL ARIAS vendrá a hablarnos del trabajo que hace en una de las regiones más pobres de la India la Fundación Vicente Ferrer, una organización con la que entró en contacto después de protagonizar el biopic sobre el famoso cooperante español y conocer sobre el terreno los proyectos que desarrollan allí desde hace más de 40 años.