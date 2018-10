Nueva visita internacional en 'El Hormiguero 3.0' con la presencia del mítico cantante inglés Rick Astley el próximo jueves

SEMANA DEL 8 DE OCTUBRE

El jueves, 11 de octubre, nueva visita internacional en 'El Hormiguero 3.0' con la presencia del mítico cantante inglés Rick Astley. En su primera visita al programa nos presentará su disco 'Beatiful Life' y nos hablará de los conciertos que tiene programados en nuestro país. El conocido cantante, con más de 40 millones de discos vendidos a lo largo de su trayectoria, alcanzó fama mundial a finales de los años 80 con su hit 'Never Gonna Give You Up' con el que logró ser número 1 en veinticinco países. Además, Astley fue el primer artista en solitario que logró colocar sus ocho primeros singles en el Top 10 de las listas de Reino Unido.