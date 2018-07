Descubre todos los invitados de 'El Hormiguero 3.0'

El lunes, 7 de noviembre, pasan por "El Hormiguero" Verónica Echegui y Álex García, protagonistas de “No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas”, la comedia dirigida por María Ripoll y que llega a nuestros cines el viernes 11 de noviembre. El filme, que está basado en el exitoso libro de la autora española Laura Norton (uno de los fenómenos de ventas de los últimos años, con más de 250.000 copias) nos presenta a Sara (Verónica Echegui), una joven con tan mala suerte que cree que, por alguna razón, el karma le está castigando. Y es que su vida es un caos: hereda un comercio de su abuela condenado al fracaso; su padre se marcha a vivir con ella después de descubrir que su mujer le ha sido infiel; su mejor amiga tiene como novio a su amor platónico de la adolescencia y reaparece en su vida su ex novio, después de un año sin verlo.

El martes, 8 de noviembre, recibimos a Rosario Flores, que viene a presentarnos su nuevo trabajo, “Gloria a ti”, a la venta desde el 4 de noviembre. La artista, que llevaba tres años sin publicar un disco de estudio, va a presentar además sus nuevas canciones en directo: sus fans podrán verla el 17 de noviembre en el Palau de la Música de Barcelona y el día 19 en el Auditorio de Gerona. “Gloria a ti” se compone de once canciones, entre las cuales hay un tema de su hermano Antonio Flores, seis canciones escritas por la propia Rosario y otros con el sello de grandes autores de nuestro país, como por ejemplo Leiva.

El miércoles, 9 de noviembre, estará con nosotros la actriz y modelo Elsa Pataky, que esta temporada repite como imagen de la campaña otoño-invierno de la firma de ropa interior Women’s Secret. Si el año pasado la campaña se centraba en un videoclip en el que la modelo aparecía cantando el famoso tema I’m so excited de las Pointed Sisters, en esta ocasión Pataky protagoniza un musical que lleva por título We Are Sexy Women.

Y el jueves, 10 de noviembre, nos visita el capitán del Real Betis Balompié, Joaquín Sánchez, el jugador en activo con más partidos en Primera División y uno de los futbolistas más carismáticos y divertidos de nuestro país. Joaquín hablará con nosotros de fútbol pero también de sus anécdotas y de una de sus más recientes pasiones: las redes sociales. El bético es uno de los futbolistas que mejor se maneja en el entorno digital, y gracias a sus divertidos mensajes y vídeos que va colgando en sus perfiles de Twitter, Facebook, Instagram y en su canal de Youtube ha conseguido trascender el entorno meramente deportivo.