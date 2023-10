El curioso encuentro entre Ricardo Darín y Messi en Barcelona: "Me rescató y me llevó al hotel"

El Hormiguero ha vuelto a recibir a uno de los actores más habituales del programa: Ricardo Darín. El argentino ha vuelto a España para interpretar una obra que se ha escrito hace más de cincuenta años y de la que lleva formando parte diez: Escenas de la vida conyugal.

Después de hablar del peso de la fama y de cómo lleva ser conocido a nivel internacional, Pablo Motos ha querido preguntarle por un encuentro que ha llegado a sus oídos del actor con Lionel Messi en Barcelona.

"Me salvó cuando no había nadie", ha comenzado explicando el actor. Ricardo estaba en pleno invierno en la calle y no encontraba ningún tipo de transporte que lo llevase de vuelta a dónde se alojaba, ni había nadie por la calle. Fue entonces, cuando apareció el futbolista en su coche y lo "rescató y lo llevó hasta el hotel".

Lo curioso es que Ricardo Darín había estado defendiendo al futbolista en la radio, discutiendo con un periodista deportivo, y una chica de prensa que iba con él le había preguntado por qué había dado la cara por Messi sin saber que él también estaba en el coche. ¡Su cara fue un poema cuando lo vio! ¡Dale al play y escucha la historia completa!