La faceta más divertida de Carlos Alcaraz, en su entrevista con Pablo Motos

Carlos Alcaraz fue uno de los invitados más destacados que pasaron por El Hormiguero la pasada temporada. El joven tenista, que sigue asombrando al mundo con su talento y su madurez dentro y fuera de la pista, conversó con Pablo Motos sobre su meteórica carrera y los desafíos que se le presentan en el circuito profesional.

Durante la entrevista, Alcaraz también mostró su lado más cercano y comentó qué hace él para lidiar con la presión. Según contó, pese a que tiene mucha disciplina, su edad le pide disfrutar de vez en cuando: "El cuerpo a veces me pide salir... y me paso", bromeó. Entre risas, confesó su predilección por el gin con limón, aunque no se cierra a otras opciones. Además, compartió algunas anécdotas divertidas, como una advertencia que recibió en Wimbledon por no llevar la ropa interior adecuada. También aprendió algunos términos juveniles con Pablo, aunque admitió que el "bro" ya lo tiene dominado.