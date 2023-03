Sebastián Yatra comparte su experiencia sobre su retiro espiritual en la India: "Casi no me dejan irme"

Sebastián Yatra ha compartido en 'El Hormiguero' sus nuevos proyectos y una experiencia de lo más extrema. El artista se fue a la India el pasado mes de enero para hacer un retiro espiritual: "No puedes hablar, no puedes escribir, no puedes mirar a nadie a los ojos... son muchas horas meditando al día", ha señalado.

Con lo que no contaba Yatra es con la ola extrema de frío que había en el país: "Se me infectó un piercing del frío y tenía la mano quemada del frío", le ha confesado a Pablo Motos. Yatra no iba preparado para el frío y aunque en un principio iba a estar 10 días solo pudo estar cuatro: "No me dejaban irme", ha señalado.

De todo lo duro, lo más duro para Yatra fue la cabeza: "Empiezas a alucinar, te obsesionas con cada idea y aprender a vivir la vida sin experimentar sufrimiento", ha contando en 'El Hormiguero'. Como cuenta Yatra allí te enseñan a no pensar y ha experimentar la vida como una experiencia.

A pesar de que no pudo terminar ese retiro espiritual no se arrepiente: "Fue una experiencia hermosa de la vida", reconoce en 'El Hormiguero'.