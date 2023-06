El romántico detalle de Eva Santolaria con su primer novio: "Ponía su nombre en las zapatillas de deporte"

Carlos Cuevas y Eva Santolaria han sido los últimos invitados de la semana en 'El Hormiguero'. En su entrevista con Pablo Motos para explicar todos los detalles de su nueva serie, 'Citas Barcelona', el presentador no ha podido aguantar las ganas de saber cómo fue el primer amor de la actriz. Ella, aunque midiendo sus palabras, ha acabado contándolo después de que su compañero de reparto haya estado algo más tímido.

"Fue de lo más tonto", ha empezado Eva su relato sobre este primer amor que surgió en "un verano" y en un apartamento que tenían sus abuelos. Como allí no conocía a nadie más que a su hermana, decidió dar el primer paso. Como le gustaba el baloncesto, empezó a jugar un poco con un grupo de chicos. Fue en ese momento cuando conoció a ese primer amor. "Había un chico un poco borde, me dijo que no lo hacía muy bien, me giré y dije: '¡Uf, qué mono!'", ha explicado con detalle, añadiendo: "Fue un verano muy chulo en el que hicimos pandilla pero no lo he vuelto a ver".

Pero no todos los finales son felices. Eva volvió al mismo pueblo pero a otro a apartamento dos años después. "Me arreglaba todas las tardes para pasar por delante del apartamento para ver si me veía... pero no estaba", ha comentado decepcionada. Eso sí, ha dejado demostrado lo romántica que es con un detalle. "Me pasé años que las zapatillas de deporte ponía su nombre alrededor". ¡Descubre el primer amor de Eva Santolaria en el vídeo!