Revive la entrevista completa a Karla Sofía Gascón en El Hormiguero

La energía de Karla Sofía Gascón ha llenado el plató de El Hormiguero en una noche repleta de risas y reflexiones. La actriz ha recordado momentos clave de su carrera y ha dejado grandes titulares.

Lo primero de lo que ha hablado ha sido sobre la cancelación que ha recibido a raíz de unas publicaciones antiguas en redes sociales. "Intentaron destrozarme", ha comentado sobre el machaque que sufrió.

Tras esto, Pablo Motos le ha preguntado sobre si cree que la polémica fue lo que propició que no se llevase el Oscar. La actriz ha afirmado sentirse favorita pese a que confía en que la academia no le juzgase por nada que no fuese su capacidad artística.

Sobre la gala, Karla ha asegurado que tuvo que entrar por la cocina para no perdérselo, pero que, pese a todo lo que vivió, sus compañeros estuvieron fenomenal con ella.