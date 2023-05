La profunda reflexión de Pablo Motos: "Decir que sí cuando quieres decir no es una forma de exclavitud"

Este programa ha estado marcado por la visita de Chanel. La artista hispano-cubana nos ha deleitado con su presencia dejando confesiones y momentazos de todo tipo como cuando ha contado cuál es su mayor trauma.

Tras la entrevista y la explosiva ciencia, Pablo Motos ha querido aprovechar los últimos minutos para 'pasarse de la raya'. Esta vez, el presentador ha querido reflexionar sobre la importancia que tiene aprender a decir que no.

"El miedo a decir que no nos lleva a preferir decepcionarnos y engañarnos a nosotros mismos", ha dicho durante su intervención antes de asegurar que saber negarse cuando no te apetece hacer algo puede evitar una gran cantidad de programas. "Decir 'no' cuesta menos de un segundo, y luego te vas a sentir orgulloso", ha concluido. ¡No te lo puedes perder!