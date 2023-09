Pablo Motos rescata la serie inédita de Maxi Iglesias en El Hormiguero

Pablo Motos recibió la visita de un viejo conocido del programa al que no veía desde hace casi seis años: Maxi Iglesias. El actor visitó El Hormiguero para hablar de la última serie en la que ha trabajado relacionada con el mundo del arte y que acaba de estrenarse en plataformas digitales.

Una de las primeras cosas que Pablo Motos quiso recordarle a Maxi Iglesias cuando se sentó a su lado fue la sección que protagonizó el actor hace más de diez años en el programa. El reto consistía en crear una serie de la que el público fuese guionistas. El título escogido fue: Oculistas.

Maxi Iglesias no pudo evitar partirse de risa al ver las imágenes de esa peculiar sección en la que le acompañó Pablo Motos y que no duró mucho tiempo. Los dos intentaron aportarle su toque su humor en su momento, aunque la serie no salió para adelante.

"Esto está para producirlo ya", bromeó el actor al terminar de ver las imágenes. ¡Sin duda ha sido una gran forma de arrancar el programa! ¡Dale play al vídeo y recuerda esta maravillosa serie que pudo ser y que se ha quedado en anécdota!