¿Se obsesiona Nicki Nicole con los comentarios en redes sociales?

Patancas y Barrancas traen una de las secciones más divertidas a 'El Hormiguero 3.0'. Las hormigas han querido someter a Nicki Nicole a uno de los test más comprometidos del momento, sin duda, una manera mucho más original de conocer más de cerca a la artista argentina.

¿Se obsesiona Nicki Nicole con los comentarios en redes? La artista asegura que no, aunque confiesa que muchas veces cuando estrena un trabajo y se colapsa la página sí acude a Twitter para saber qué le ha parecido a la gente: "Pero no me suelo obsesionar con los comentarios, si veo un comentario malo no me pongo triste pero a veces me dan ganas de contestar", confiesa entre risas.

Petancas también le ha preguntado a la artista sobre las fiestas, ¿Son tan bestias las fiestas de los artistas como en los videoclip?: "Hay fiestas que son muy divertidas, pero muchas son ficción", confiesa. Aunque también ha querido dejar claro que depende mucho del anfitrión.