Jon Plazaola desvela su terrible experiencia en Inglaterra... ¡Fue incluso agredido!

Jon Plazaola y Agustín Jiménez han visitado el plató de 'El Hormiguero 3.0' para hablar de su nuevo proyecto con el que conquistarán al público madrileño este verano. Durante su visita, Jon Plazaola ha contado el angustioso momento que vivió en Inglaterra cuando fue a visitar a una amiga.

El actor ha contado que unos hombres le agredieron justo cuando estaba a punto de volver a casa: "Me dijeron que me había enrollado con su chica hace dos semanas y yo llevaba seis días, eso sí me las apañe como pude para que me entendieran perfectamente", señala.

Al llegar a su habitación vio que la puerta de su habitación no la podía abrir y decidió subir por la tubería pero...¡le faltaba la cartera! El joven perdió la cartera con los billetes del autobús... y no pudo subirse a él.

Jon relata que todo fue de mal en peor: "Luego me di cuenta de que tenía todo el pantalón rajado por detrás", señala.

Cuando algo empieza mal... ¿terminará con final feliz?

