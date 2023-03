¿Cómo reaccionaron los padres de Emilia cuando conocieron a Duki?: "Les cayó súper bien"

Esta noche hemos recibido en 'El Hormiguero' por primera vez a Emilia, la cantante argentina que está arrasando en medio mundo. Tras hablar de su relación con Duki, Trancas y Barrancas le han hecho el test de la súper estrella, ¿habrá respondido con total sinceridad?

La primera pregunta ha sido sencilla, que pide ahora Emilia en su camerino que antes no pedía, y ella lo ha reconocido: "El Wiski, antes no me llegaba la plata", ha reconocido entre risas.

Además, ha tenido que contar cómo reaccionaron los padres de Emilia cuando les presentó a Duki: "Lo aman", ha dicho ella. Pero Trancas y Barrancas han querido saber la primera impresión: "Les cayó súper bien", aunque ha reconocido que no lo hizo todo de golpe: "Fui haciendo una introducción poco a poco, primero que es mi amigo y luego ya más cercano", ha reconocido.

Aunque la pregunta más comprometida ha sido cuando le han preguntado por sus dos perros. Emilia tiene dos perros y le han preguntado que a cuál quiere más. Emilia ha dado una explicación a pesar de que ha reiterado que quiere a los dos por igual, pero que ahora mismo pasa más tiempo con uno de ellos.

¡Descubre todas sus respuestas en la sección de Trancas y Barrancas!