Así surgió la canción dedicada al pene de Romeo Santos: "Julio Iglesias le dio credibilidad"

Romeo Santos, el rey de la bachata, ha visitado el plató de 'El Hormiguero 3.0' para presentar su quinto álbum como solista, titulado ‘Fórmula Vol.3’. El bachatero protagoniza junto a Rosalía uno de los temas del momento, ‘El Pañuelo’.

El cantante ha pisado el plató del programa bailando una de sus canciones y no ha dudado en acercarse a una de sus fans que estaba sentada entre el público protagonizando un momento único.

Fan incondicional de Rosalía

Romeo Santos ha confesado en el programa cómo convenció a Justin Timberlake para que hiciera una colaboración con él: "Sinceramente es algo que aún no me creo. Es algo que empezó en mi cerebro y en mi corazón", asegura.

El cantante también ha hablado de Rosalía, otra de las grandes artistas que colaboran en su nuevo disco: "Soy un fanático de Rosalía", ha confesado. Romeo Santos solo tiene palabras de admiración para la joven, que asegura que la conoció cuando todavía no era tan conocida.

"Soy admirador de Rosalía"

Lo cierto es que Romeo es un admirador de Rosalía y solo tiene buenas palabras la artista: "Es muy talentosa y tiene muy bien definido lo que quiere", señala.

Su historia con Julio Iglesias

Durante su entrevista, Pablo Motos le ha preguntado por la canción sobre el pene que tiene con Julio Iglesias: "¿Cómo se te ocurrió la idea? ¿Estabas haciendo pis?", ha bromeado Pablo Motos. Romeo Santos ha admitido que le gusta sorprender: "Haces la canción con Julio Iglesias que es la persona que más lo habrá usado de este país", ha dicho Pablo, despertando las risas de todo el público.

"Yo soy bien atrevido", ha dicho Romeo tras contar que en un primer momento la disquera le propuso participar con Julio Iglesias, pero él dio la vuelta al asunto: "Le dije que tenía otra idea para él, me puse en contacto con él y me dijo que íbamos a hacer lo que yo quisiera", admite Romeo, imitando la voz del gran Julio Iglesias.

"Fue un honor trabajar con el maestro"

El cantante también ha confesado que no le explicó de qué iba a ir la canción, hasta que llegó la grabación del vídeo y Julio le preguntó: "¿Le has escrito una canción al pene?", ha contando entre risas.

No quiere que sus hijos sigan sus pasos

Romeo Santos se ha sentido tan cómodo en la entrevista que también ha hablado de sus hijos. El rey de la bachata tiene tres hijos y ha admitido que no quiere que sigan sus pasos. Por ahora, el mayor parece que no le gusta mucho ese mundo, pero en el caso de que los otros dos quieran dedicarse a ello no dudará en apoyarles: "Aunque no me guste, estaré con ellos".