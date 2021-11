Arrancamos la semana en 'El Hormiguero 3.0' con la presencia de Aitana una de las cantantes españolas más escuchadas. Este 2021 ha sido su año, con su exitosa gira “11 Razones”, un premio Ondas y un MTV europeo, entre los muchos reconocimientos que ha obtenido.

En su visita al programa la artista ha reconocido el miedo que tiene a volar: "Tengo mucho miedo a volar. Cada vez que tengo que coger un avión, estoy una semana antes muy mala", ha confesado. Aitana ha reconocido que ha tenido malas experiencias: "Si no me queda otra opción cojo el avión, pero si puedo voy en coche, en tren o en otro medio de transporte", señala.

Aitana ha contado en 'El Hormiguero 3.0' que tiene un ritual para montar en el avión: "Cuando entró saludo a la azafata y la pregunto si se va a mover mucho el avión, si me dicen que sí no me monto".

