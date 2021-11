Aitana desvela en 'El Hormiguero 3.0' el verdadero motivo de que no lanzara su tema con C. Tangana

Aitana ha visitado el plató de 'El Hormiguero 3.0' con motivo de su gira que está recorriendo casi todas las ciudades del país. La artista ha confesado que es su quinta visita en el programa y que está feliz de volver a 'El Hormiguero 3.0'.

Pablo Motos no ha dudado en preguntar a la artista sobre su colaboración con C.Tangana. Los dos artistas son dos de los compositores más importantes de nuestro país y una colaboración entre ambos sería un éxito seguro: "Me encetaría sacar una canción con C. Tangana pero es cierto que esta canción que tenemos lo hicimos hace dos años. Mi estilo ahora es diferente", señala.

Aitana ha confesado que la letra es muy atrevida: "En aquel momento estábamos probando cosas, ahora yo no veo publicar ese tema". Pablo Motos le ha preguntado de qué va la letra y la respuesta ha desatado las risas de Trancas y Barrancas.

