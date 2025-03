Primera gala sin apnea: estos son los retos de la novena gala de El Desafío

Cada vez falta menos para conocer al ganador de la quinta edición de El Desafío. Una noche en la que nuestros concursantes volverán a enfrentarse a nuevos retos y ya no pueden permitirse fallar.

Quedan pocas galas para la final y una mala puntuación les puede hacer bajar mucho en la clasificación. Retos de todo tipo en donde los concursantes demostrarán su gran destreza. ¡Descubre los desafíos de la gala nueve!

Un reto musical para Roberto Brasero

Roberto Brasero se convertirá en percusionista en la novela gala para acompañar a la espectacular Film Symphony Orchestra, un reto musical de alto nivel que pondrá a prueba su precisión y coordinación en un número único.

El presentador sacará sus mejores galas e intentará estar a la altura después haber aprendido a tocar 22 instrumentos. ¡Estamos deseando verlo!

Feliciano López intentará superar el Funambulismo extremo

Esta noche, regresa uno de los retos más temidos al programa: Feliciano López tendrá que hacer frente al Funambulismo extremo, una arriesgada prueba que requerirá su máxima concentración.

Feliciano sabe que deberá superarla ya que a pesar de haber logrado dos victorias esta temporada, ha tenido galas muy malas que no ha superado. ¿Será capaz de lograrlo esta noche?

Susi Caramelo y su danza vertical

La noche también será arriesgada para Susi Caramelo que tendrá que hacer frente a una coreografía de danza vertical. La concursante ha ensayado mucho la fuerza esta semana.

Un espectáculo que exigirá de gran valentía en el que la cómica estará colgada de una cuerda donde tendrá que sorprender con sus movimientos.

El duelo de la semana para Victoria y El Cordobés

Esta semana será la última de un desafío mítico: El Puente. Victoria de Marichalar y El Cordobés serán los encargados de poner el punto final a una de las pruebas más míticas de la edición.

Los dos están muy cerca el uno del otro en la clasificación por lo que fallar no es una opción. Ambos deberán avanzar por un recorrido con mucho cuidado de no caerse tras memorizar el mapa del programa que les revela que casillas pueden pisar y cuáles no... ¿quién será el ganador?

Gotzon se la juega esta noche con el billar extremo

El billar extremo vuelve esta noche al programa y en esta ocasión será Gotzon, el líder de la clasificación, quien deberá demostrar su habilidad con el taco.

El concursante deberá realizar dos tiros imposibles para hacerle ver a jurado que es todo un profesional del billar. Gotzon se la juega y mucho esta noche si no quiere perder su posición. ¡Todo puede suceder!

Lola Lolita demostrará su gran habilidad al volante

Lola Lolita tendrá esta noche un reto al volante. La concursante se enfrentará a una temida maniobra letal, un peligroso reto de conducción en el que los reflejos serán esenciales para superar el desafío sin perder “puntos” por el camino.

Genoveva Casanova hará doble reto esta semana

Genoveva Casanova recuperará el reto de la segunda gala que no pudo hacer al lesionarse, así que esta noche tendrá que hacer dos retos: el primero, un desafío de escapismo con la gran evasión, en el que deberá salir de un túnel sin contratiempos.

La segunda prueba, la que recupera, también será dura. Se llama el kangoo jump, un reto donde deberá ejecutar una coreografía con saltos al estilo de una auténtica cangura. ¿Conseguirá igualar a sus compañeros?