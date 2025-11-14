Juega con este reto
El 45% acierta esta pregunta de El 1%: ¿tropezarás con los cordones de los zapatos?
Este problema lo resuelve menos de la mitad de quienes lo intentan, porque la mayoría acaba hecho un lío con la cuerda.
Publicidad
Trivial
Tu lógica, a prueba con El 1%
Es una situación por la que han tenido que pasar todos los padres: enseñar a sus hijos cómo se atan los cordones. En El 1%, la hemos convertido en un acertijo que sólo resuelve el 45%. ¿Superarás este reto o tropezarás?
Publicidad