El 45% acierta esta pregunta de El 1%: ¿tropezarás con los cordones de los zapatos?

Este problema lo resuelve menos de la mitad de quienes lo intentan, porque la mayoría acaba hecho un lío con la cuerda.

Arturo Valls presenta El 1%

Alberto Mendo
Publicado:

Es una situación por la que han tenido que pasar todos los padres: enseñar a sus hijos cómo se atan los cordones. En El 1%, la hemos convertido en un acertijo que sólo resuelve el 45%. ¿Superarás este reto o tropezarás?

