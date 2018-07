Madre envidiosa: "La veo un poco 'Zorrita' como impresión y sin faltar a nadie"

EN EL PRÓXIMO PROGRAMA... | LUNES A LAS 22:30 'CASADOS A PRIMERA VISTA'

Marisa, la madre de Jonathan, no ha aprobado la boda de su hijo con una desconocida desde el primer momento. Ni cuando conoció a Sabrina (su nuera) pese a ver a su hijo ilusionado: "Su nariz no me gusta aunque eso se puede operar igual que las tetas" Marisa siempre ha estado muy digna en su actitud pero no ha podido aguantar más la presión y rompe a llorar en medio del convite de su hijo "Estoy celosa" reconoce. La madre de Jonathan parece interponerse en el recién estrenado matrimonio que, lejos de lo que ella desea, va viento en popa.