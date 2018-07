¿Quién es Risto Mejide?

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y Master in Business Administration por ESADE, considerada la 4ª mejor universidad del mundo en formación de directivos según el Financial Times, donde estudió y llegó a ser profesor de “Vieja creatividad para la nueva economía”, dio también clases de Creatividad en el Máster en Comunicación y Publicidad de la Escuela Superior de Diseño ELISAVA, adscrita a la UPF.

En su amplia trayectoria dentro del mundo de la publicidad y la comunicación, trabajó como redactor y director creativo en algunas de las agencias más reconocidas de España (Bassat Ogilvy & Mather, Saatchi & Saatchi, Euro RSCG, S,C,P,F…). En 2012 fue elegido por los Directores Creativos y De Cuentas Publicitarios como uno de los Mejores Creativos del Año, junto a Toni Segarra, Leandro Raposo, Miguel García Vizcaíno y David Droga.

Ha sido tertuliano de Luís del Olmo en su programa “Protagonistas” para Punto Radio, columnista del diario gratuito ADN del Grupo Planeta y colaborador semanal de Julia Otero en el programa “Julia en la Onda” para Onda Cero. En la actualidad, es columnista de El Periódico de Catalunya, tarea que le ha merecido el Premio GoliAD a la Mejor Iniciativa en Prensa 2013.

En televisión, le hemos podido ver en “El Invento del Siglo” (Antena 3, 2006), “Paranoia Semanal” (Antena 3, 2007), “Channel Nº4“ (Cuatro, 2007), “Operación Triunfo” (Telecinco, 2006, 2008 y 2009), “G20″ (Telecinco, 2009), “Tú Sí Que Vales” (Telecinco, 2011, 2012 y 2013) y “Viajando con Chester” (Cuatro, 2014).

Galardonado como “Escritor Revelación del Año” en los VI Premios Punto Radio, su primera obra, “El pensamiento negativo”, entró en la lista de los 10 libros de no ficción más vendidos de 2008 y llegó a su 13ª edición, tras la cual publicó su segundo libro, “El sentimiento negativo” (2009) que llegó a su 5ª edición, y su primera novela, “Que la muerte te acompañe” (2011) de la que también se vendieron 5 ediciones. Su cuarta obra, “#ANNOYOMICS, El arte de molestar para ganar dinero”, que en dos semanas consiguió llegar al número 1 en las listas de ventas de no ficción y llegó a su 4ª edición, ha sido uno de los libros de empresa más vendidos en 2013. “No busques trabajo” (Gestión 2000, 2013) consiguió durante varias semanas figurar entre los libros de no ficción más vendidos del país. Su última obra, “Urbrands” (2014) llega a su 4ª edición en tan sólo 1 mes a la venta y se mantiene nº1 en Ventas.

Es socio fundador y director creativo ejecutivo de la agencia AFTERSHARE.TV desde 2007, socio productor ejecutivo de la productora de televisión 60dB asociada al Grupo Mediaset, y socio fundador de la aceleradora para startups Conector, junto a un equipo de empresarios de la talla de Miguel Vicente, Carlos Blanco, Xavier Verdaguer o Marc Vidal.