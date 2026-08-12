CÁNCER DE MAMA
Lucy Davis, la tía Hilda de Sabrina, anuncia que tiene un cáncer incurable: "Intento disfrutar del tiempo de vida que pueda quedarme"
Lucy Davis, la actriz conocida por su papel en la serie Sabrina, ha revelado que padece cáncer de mama en estadio 4 y que la enfermedad se ha extendido a los huesos.
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Lucy Davis, conocida por interpretar a la entrañable tía Hilda en Las escalofriantes aventuras de Sabrina, ha anunciado que padece un cáncer de mama incurable. La actriz británica, de 53 años, recibió el diagnóstico hace un año y medio, pero hasta ahora había preferido mantenerlo en privado.
"Año y medio atrás me diagnosticaron cáncer de mama en estadio 4, que se ha extendido a los huesos. En concreto, a la columna, la cadera derecha y las costillas. El cáncer es incurable y es demasiado tarde para la quimioterapia", ha explicado a través de una publicación en Instagram.
La intérprete ha acompañado su mensaje con un vídeo en el que aparece haciendo sonar una campana para señalar el final de una etapa de su tratamiento. También ha querido alertar a sus seguidores sobre la importancia de consultar cualquier posible síntoma, por pequeño que parezca.
"El bulto inicial que noté no era un 'bulto' como tal, sino una especie de zona dura. Era realmente pequeña y estuve a punto de no ir a revisármela. Supongo que lo que quiero decir es que no ignoréis nada y que os hagáis revisar cualquier cosa", ha advertido.
Davis ha reconocido que la enfermedad le provoca fuertes dolores y que en ocasiones necesita una silla de ruedas porque le cuesta permanecer de pie o caminar durante demasiado tiempo. Sin embargo, asegura que está intentando afrontar este momento con humor y sin dejar que quienes la rodean la traten únicamente como una persona enferma.
"Les he pedido a mis amigos y familiares que se rían de mí todo lo posible, algo que se les da muy bien, y, sobre todo, que no me traten como a una enferma. No hay nada que te haga sentir peor que ser tratada como si estuvieras enferma", ha señalado.
La actriz asegura que se encuentra en paz ante lo que pueda suceder y que su intención es aprovechar el tiempo que tiene por delante: "Estoy intentando vivir lo que pueda quedarme de vida de la forma más divertida posible. No tengo miedo a lo que venga después. Estoy en paz con ello".
Además de su recordado papel como Hilda Spellman, Davis ha participado en películas como Zombies Party y Wonder Woman. Pese al diagnóstico, no tiene intención de abandonar la interpretación ni su labor como activista por los derechos de los animales.
"Voy a continuar con todo mi trabajo porque es muy importante para mí. También pienso seguir actuando, porque puedo hacerlo perfectamente y es una de las mayores alegrías de mi vida", ha concluido.
El anuncio ha provocado una oleada de mensajes de cariño hacia la actriz, entre ellos el de Ricky Gervais, quien fue su compañero en The Office. Davis ha agradecido el apoyo y ha enviado también unas palabras de ánimo a todas las personas que atraviesan una situación similar.
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