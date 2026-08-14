Mayim Bialik vuelve a The Big Bang Theory como Amy Farrah Fowler: así es su regreso en Stuart Fails to Save the Universe

El universo de The Big Bang Theory sigue sorprendiendo a sus fans siete años después de su final gracias a su spin-off, Stuart Fails to Save the Universe.

La serie protagonizada por Stuart Bloom (Kevin Sussman) acaba de incorporar a uno de sus personajes más queridos ya que Mayim Bialik vuelve a interpretar a Amy Farrah Fowler en el cuarto episodio.

Eso sí, quienes esperen encontrarse exactamente con la excéntrica Amy que conocieron en la serie original se llevarán una sorpresa.

Mayim Bialik, Amy en 'The Big Bang Theory' | CBS

Cuando Stuart termina en un hospital psiquiátrico perteneciente a una realidad alternativa, se encuentra con una versión de Amy Farrah Fowler. Allí, el personaje trabaja como psiquiatra encargada de evaluar a Stuart.

Por tanto, la serie ha vuelto a utilizar el multiverso para jugar con las versiones alternativas de los personajes, una fórmula que ya había utilizado con otros rostros de la sitcom como Kunal Nayyar o Kaley Cuoco.

Mayim Bialik como Amy Farrah Fowler en Stuart Fails to Save the Universe | HBO Max

En declaraciones a People, Bialik ha explicado que "tenía muchas ganas de interpretar una versión diferente de Amy, que siguiera siendo inteligente y científica".

"Realmente disfruté estar con el elenco, ver lo fácil que era retomar las bromas, lo sencillo que era interactuar y hablar. Fueron como una segunda familia para mí durante casi una década", ha dicho Bialik.

Este regreso supone, además, la tercera ocasión en la que Bialik vuelve a interpretar a Amy dentro de la saga ya que después del final de The Big Bang Theory, la actriz ya retomó el personaje en El joven Sheldon.