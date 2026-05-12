EN EL 3X05
¿Son los pechos de Sydney Sweeney? La perturbadora escena fetichista en Euphoria que muchos creen que roza el porno
Sydney Sweeney sigue dando de qué hablar en la temporada 3 de Euphoria. Ahora, Cassie ha protagonizado una fetichista escena donde sus gigantes pechos son el centro de todo. Las reacciones no se han hecho esperar.
La temporada 3 de Euphoria está siendo muy criticada por el devenir de los personajes pero si hay uno que está siendo el centro de los comentarios es el de Cassie Howard, donde muchos consideran quela serie está humillando a Sydney Sweeney.
En el 3x05 de Euphoria, llamado This Little Piggy, vemos cómo Cassie va un paso más allá en su carrera dentro de OnlyFans y hace cualquier cosa por conseguir suscriptores. Así, se presta a grabar vídeos de contenido fetichista como chuparse los dedos de los pies, rozarse los pechos con un micrófono para ASMR o vender ropa interior usada.
Pero hay una escena que ha hecho que el personaje de Cassie lo lleven al límite. Se trata de un momento, que recrea la película Attack of the 50 foot woman, en el que Cassie se convierte en gigante y vemos cómo sus pechos atraviesan una cristalera de un rascacielos mientras habla con uno de sus clientes.
"¿Macrofilia? El montaje gigante de Cassie fue súper molesto y demasiado largo, una pérdida de tiempo", dice un usuario en usuario en Reddit.
"Ya hemos terminado con Cassie. Esto es Cassiphoria. ¿Qué demonios estamos viendo?", comenta otro sobre la saturación del personaje en la temporada 3.
Hay reacciones de todo tipo pero lo que casi todos coinciden es que las escenas de Sydney son muy explícitas y casi rozan el porno:
