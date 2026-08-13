UNA ESCENA MUY INCÓMODA
La escena de sexo de And Just Like That que fue "horrible" de grabar para su actriz: "La verdad es que no puedo"
Rosie O’Donnell ha reconocido que los nervios se apoderaron de ella al rodar una escena íntima de And Just Like That con su amiga Cynthia Nixon.
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Rosie O’Donnell ha recordado su comentada aparición en la tercera temporada de And Just Like That, donde interpretó a Mary, una antigua monja que mantiene su primera relación sexual con Miranda Hobbes, el personaje de Cynthia Nixon. Aunque el encuentro dio lugar a uno de los momentos más inesperados de la serie, para la actriz rodarlo fue una experiencia "horrible".
Durante su visita al podcast Good Hang, presentado por Amy Poehler, O’Donnell ha reconocido que estaba especialmente nerviosa porque Nixon es una de sus amigas desde hace años. "Fue horrible para mí porque estaba muy nerviosa", ha confesado entre risas.
La actriz aceptó el papel sin conocer exactamente qué habían preparado para ella. "Cynthia me llamó y me dijo: 'Rosie, Michael Patrick King ha escrito una escena para ti y es conmigo. ¿Quieres hacerla?'. Le dije: 'Por supuesto que la haré contigo'", ha explicado.
La sorpresa llegó cuando finalmente recibió el guion y descubrió que tendría que protagonizar una escena de cama con su amiga: “Entonces lo leí, vi que estaba en la cama cubierta únicamente con las sábanas y pensé: ‘Dios mío’”.
O’Donnell ha aclarado que besar a Nixon no fue la parte más complicada. Lo verdaderamente incómodo fue tener que interpretar la intimidad posterior al encuentro sexual. "El beso no fue difícil, pero estar tumbadas en la cama y que quisieran que actuáramos como si acabáramos de hacerlo… Yo estaba como: 'Eh…'. Soy un poco inmadura con estas cosas", ha reconocido.
Los nervios aumentaron cuando el creador de la serie les pidió que aportaran algo más de intensidad a la escena. "Michael dijo: 'Podéis hacerlo un poco más…'. Y yo pensaba: 'La verdad es que no puedo'", ha contado.
Amy Poehler señaló entonces que besar a una amiga también podía resultar extraño, algo con lo que O’Donnell estuvo completamente de acuerdo. Además, esta era solamente la segunda escena de sexo de toda su carrera: la anterior la rodó junto al fallecido Julian McMahon en Nip/Tuck.
Pese a la incomodidad, O’Donnell solo ha tenido buenas palabras para Nixon. "Es una de las mejores actrices que tenemos. Se enfrenta a las injusticias allí donde las ve, respalda sus palabras con hechos y ama a sus hijos y a su mujer. La admiro muchísimo", ha concluido.
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