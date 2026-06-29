Jennifer Lopez muestra su faceta más íntima con sus mellizos después de que une cambie su nombre a Oskar

Jennifer Lopez ha querido compartir con sus seguidores sus recuerdos fotográficos más caseros junto a sus dos mellizos, Max y Oskar.

La artista se ha mostrado muy conmovida en sus redes sociales al publicar varias estampas familiares que reflejan el gran orgullo que siente por sus dos hijes de 18 años de su antiguo matrimonio con Marc Anthony.

En una de las imágenes se puede ver a la cantante abrazando con los ojos cerrados a Max, mientras que en otra aparece Oskar sonriendo frente a la cámara. Un momento de felicidad plena que la propia Jennifer Lopez ha resumido con una emotiva frase en su publicación: "Dicen que tuve suerte… y no lo niego… Sólo esta sensación".

Jennifer Lopez y su hijo Max | Instagram Jennifer Lopez

Y es que este momento coincide, además, con la reciente revelación de que su hije se identifica ahora bajo el nombre de Oskar Muñiz, tal y como se anunció de forma oficial al confirmarse que estudiará teatro y artes visuales en el Sarah Lawrence College a partir del próximo curso.

Oskar Muñiz en su graduación | Instagram Jennifer Lopez

La actriz y cantante está completamente volcada en apoyar las decisiones y la identidad de sus hijes en esta nueva experiencia vital, aunque reconoce que la distancia no será fácil de asimilar.

Durante una entrevista en Jimmy Kimmel Live!, con su habitual cercanía Lopez bromeó sobre lo mucho que ha llorado esas últimas semanas, pero insistió en que su único deseo es que tanto Oskar como Max "sean felices, vayan adonde quieran ir y hagan lo que quieran hacer" porque "tienen grandes sueños".