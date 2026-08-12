Nicholas Hoult será Gilderoy Lockhart en Harry Potter casi 25 años después de intentar participar en la saga

Nicholas Hoult ya puede preparar sus mejores túnicas y practicar su sonrisa más encantadora. El actor se ha incorporado oficialmente al reparto de la serie de Harry Potter para interpretar a Gilderoy Lockhart en su segunda temporada, según ha confirmado HBO Max.

El personaje aparecerá cuando la ficción adapte Harry Potter y la cámara secreta, el segundo libro de la saga escrita por J. K. Rowling. Lockhart llega a Hogwarts como nuevo profesor de Defensa Contra las Artes Oscuras y rápidamente conquista a buena parte del alumnado gracias a su fama, sus supuestas hazañas y su enorme colección de libros autobiográficos.

Hoult tomará así el relevo de Kenneth Branagh, que interpretó al extravagante profesor en la película Harry Potter y la cámara secreta, estrenada en 2002. El fichaje supone, además, un curioso regreso para el actor a un universo del que estuvo muy cerca de formar parte cuando todavía era un niño.

El intérprete de Superman y X-Men hizo varias pruebas para convertirse en Harry Potter en las películas originales, aunque el papel terminó siendo para Daniel Radcliffe. También aspiró a interpretar a Draco Malfoy, personaje que finalmente recayó en Tom Felton.

Más de dos décadas después, Hoult ha conseguido por fin su billete para Hogwarts, aunque esta vez lo hará como uno de sus profesores más presumidos, incompetentes y peligrosamente encantadores.

El actor se suma a un reparto encabezado por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley. También forman parte de la serie John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape y Nick Frost como Rubeus Hagrid.

La primera temporada todavía no se ha estrenado, pero HBO ya trabaja en la continuación para evitar que el crecimiento de sus jóvenes protagonistas provoque grandes saltos entre entregas. Cada temporada adaptará uno de los siete libros, por lo que la segunda llevará nuevamente a la pantalla la apertura de la Cámara de los Secretos y la amenaza que comienza a petrificar a los alumnos de Hogwarts.

Después de convertirse en Lex Luthor y de pasar por franquicias como X-Men y Mad Max, Hoult afronta ahora uno de los personajes más cómicos del mundo mágico. Un fichaje que cierra el círculo para el actor: no pudo convertirse en Harry ni en Draco cuando era niño, pero finalmente entrará en Hogwarts convertido en el profesor que cree saberlo absolutamente todo.