¿La nueva El verano en que me enamoré? Así es Todos nuestros años, la serie romántica que viene a conquistar junio

Las series románticas de verano tienen una nueva aspirante al trono. Tras el fenómeno de El verano en que me enamoré, llega Todos nuestros años, una adaptación literaria que mezcla nostalgia, primeros amores y segundas oportunidades, ingredientes perfectos para convertirse en la próxima obsesión de los fans del género.

La ficción, que se estrena el 10 de junio en Prime Video, adapta la novela superventas Todos nuestros veranos (Every Summer After), de Carley Fortune, una de las autoras más populares de la llamada literatura romántica contemporánea. El libro permaneció durante 16 semanas en la lista de bestsellers de The New York Times, ha vendido más de un millón de ejemplares y se convirtió en un fenómeno viral en BookTok, donde acumula más de 81 millones de visualizaciones en TikTok.

Ambientada en Barry's Bay, un idílico pueblo junto a un lago, la historia sigue a Percy y Sam a lo largo de seis años y una semana decisiva para sus vidas. Entre veranos inolvidables, decisiones difíciles y sentimientos que nunca terminan de desaparecer, la serie explora cómo los primeros amores pueden marcar para siempre nuestro destino.

Los protagonistas están interpretados por Sadie Soverall, conocida por Saltburn, y Matt Cornett, visto en High School Musical: El musical: La serie. Junto a ellos encontramos a Aurora Perrineau (KAOS, Westworld), Abigail Cowen (Sabrina, Destino: La saga Winx), Michael Bradway (Chicago Fire), Joseph Chiu (La calle del terror: La reina del baile) y Elisha Cuthbert (La vecina de al lado).

Con una historia que combina romance, drama y nostalgia veraniega, Todos nuestros años tiene todos los ingredientes para enganchar a quienes aún siguen buscando una serie capaz de llenar el vacío que dejan los grandes romances juveniles de cada verano.