A LOS 12 AÑOS
Bella Thorne confiesa su rivalidad impuesta con Zendaya durante su etapa en Disney: "La cosa se puso muy fea"
Bella Thorne ha recordado cómo el entorno de Disney le enfrentó con Zendaya durante su época como estrellas infantiles.
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Bella Thorne y Zendaya fueron durante años dos de las grandes estrellas juveniles de Disney Channel gracias a Shake It Up. Ahora, más de una década después, Thorne ha contado cómo ambas fueron enfrentadas durante su etapa en la cadena y cómo tuvieron que solucionar por sí mismas una situación que llegó a ponerse especialmente tensa.
La actriz ha hablado de ello en una entrevista para el podcast Call Her Daddy donde ha recordado los años que compartió con Zendaya en la serie que protagonizaron entre 2010 y 2013. Según Thorne, su entorno generó una especie de competición entre ellas.
"Con las mujeres es como: 'Tenemos que hacer que todas supliquen por un puesto... Si podéis derrotaros y pelear hasta el límite, pedimos que se maten y se devoren vivas mientras tenemos todos estos puestos, pero para las mujeres, solo hay una de vosotras...'", criticó Thorne.
"El patriarcado lleva haciendo esto desde el principio de los tiempos. ¡Si nos remontamos a cuando teníamos 12 años! ¿Qué les pasa? Se supone que somos mejores amigas. Interpretamos a mejores amigas. La cosa se puso bastante fea", ha señalado.
Según ha relatado Thorne, el éxito de las dos hizo que fueran comparadas constantemente, provocando Una dinámica que terminó generando tensión entre ellas.
Sin embargo, hubo un momento en el que decidieron dejar a un lado todo aquello y hablar directamente: "Llegó un punto en el que, durante el crossover con Buena suerte Charlie, nos escapamos a otro plató en medio de la grabación en directo, lo cual fue muy atrevido, audaz y rebelde. Nos escapamos a escondidas. Sabíamos que teníamos tres escenas antes de que nos tocara volver a grabar y simplemente fuimos a charlar".
"Hablamos del tema, lo analizamos a fondo y fue precioso. Fue mi primera experiencia —de mujer a mujer, de chica a chica— en la que realmente puedes hablar con fluidez", se alegró de recordar.
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