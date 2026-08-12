Jenna Ortega confiesa que antes pasaba los días sin comer ni beber durante los rodajes: "No quería molestar"

Jenna Ortega comenzó a trabajar como actriz antes de cumplir los diez años y, mucho antes de convertirse en la protagonista de Miércoles, ya había participado en producciones como Iron Man 3, Jane the Virgin o Entre hermanos. Sin embargo, su entusiasmo por formar parte de aquel mundo también la llevó a descuidar sus necesidades más básicas.

La actriz, de 23 años, ha recordado en una entrevista con Esquire cómo se comportaba durante sus primeros rodajes. Ortega estaba tan agradecida por cada oportunidad que se esforzaba constantemente por agradar al equipo y pasar lo más desapercibida posible.

“Cuando era niña lo tenía todo bastante controlado, porque no puedo pensar en ningún error que cometiera. ¿Es horrible decir eso? Ahora siento que cometo errores todo el tiempo, pero de pequeña estaba tan agradecida y emocionada por estar allí que siempre tenía puesta mi cara de concentración”, ha explicado.

Ese miedo a interrumpir el trabajo llegó a provocar que evitara pedir incluso un vaso de agua: “No pedía ni un sorbo de agua. Podía pasar todo el día sin comer, beber ni nada porque deseaba muchísimo no molestar a nadie”.

Con el paso del tiempo, Ortega ha comprendido que aquella actitud, que entonces interpretaba como una muestra de profesionalidad, suponía en realidad dejar de lado su propio bienestar. “Quizá ese fue mi error: no cuidarme realmente”, ha reconocido.

La protagonista de Miércoles también se ha pronunciado sobre los tópicos que rodean a las estrellas infantiles. Preguntada por si quería desmentir alguno de ellos, la intérprete ha respondido con contundencia: “¿Está mal decir que muchos son ciertos? Que cada uno haga con eso lo que quiera”.

Ortega decidió que quería dedicarse a la interpretación cuando tenía siete años. Aunque sus padres se rieron inicialmente al escuchar su propuesta, terminaron apoyándola y recorriendo con ella los más de 200 kilómetros que separaban su casa, en el valle de Coachella, de las audiciones en Los Ángeles.

Jenna Ortega y Kayla Maisonet en la serie Entre Hermanos | Cordon Press

Con nueve años consiguió un pequeño papel en Iron Man 3, donde interpretaba a la hija con discapacidad del vicepresidente de Estados Unidos. Para ocultar una de sus piernas durante la escena, pasó toda la jornada sentada sobre ella y terminó regresando al coche cojeando, aunque asegura que lo hizo “con una sonrisa y lágrimas” por la emoción de haber trabajado en una película.

Más de una década después, Ortega puede mirar aquella etapa con otra perspectiva y reconocer el precio que llegó a pagar por intentar ser la niña perfecta en cada rodaje. Ahora, convertida en una de las actrices jóvenes más solicitadas de Hollywood, asegura tener mucho más claro quién es, qué quiere de su carrera y, sobre todo, la importancia de no volver a olvidarse de sí misma.