¿Cuándo se estrena Camp Rock 3 en España y dónde verla?

Camp Rock 3 llega el 13 de agosto a Disney Channel y este viernes 14 de agosto a Disney+ en España, 18 años después, el espíritu de Camp Rock sigue más vivo que nunca.

Esta nueva entrega cuenta cuando Connect 3 pierde a su telonero para su gira de reencuentro, vuelven a Camp Rock en busca de la próxima gran estrella. Allí, los jóvenes del campamento compiten por la oportunidad de abrir los conciertos de su grupo favorito, en un ambiente cada vez más tenso en el que las amistades se ponen a prueba y surgen alianzas inesperadas, secretos y romances.

Se incorporan al universo de Camp Rock, Liamani Segura (Sage), Malachi Barton (Fletch), Lumi Pollack (Rosie), Sherry Cola (Lark), Hudson Stone (Desi), Casey Trotter (Cliff), Brooklynn Pitts (Callie) y Ava Jean (Madison). Y regresan Joe Jonas (Shane Gray), Nick Jonas (Nate Gray), Kevin Jonas (Jason Gray) y Maria Canals-Barrera (Connie).

Los Jonas Brother en Camp Rock 3 | Disney

Dirigida por Veronica Rodriguez (Pijamada de locos) y escrita por Eydie Faye (Pijamada de locos), la película está producida por Disney Kids & Family y con Jamal Sims como coreográfo. Tim Federle (High School Musical: El Musical: La Serie) ejerce como productor ejecutivo, junto a Joe Jonas, Nick Jonas, Kevin Jonas, Demi Lovato, Betsy Sullenger, Spencer Berman y Gary Marsh. Los créditos incluyen un agradecimiento especial a Alan Sacks por su contribución al legado de la saga Camp Rock.

Además, Camp Rock (2008) y Camp Rock 2: The Final Jam (2010) se encuentran entre las 10 películas originales de Disney Channel más exitosas de todos los tiempos y fueron el estreno nº1 en televisión por cable en sus respectivos años de lanzamiento.

Más de 15 años después de su estreno, Camp Rock sigue muy presente en la cultura pop y en redes sociales, tras haber impulsado la carrera de varias estrellas gracias a su banda sonora de éxito y sus números musicales más recordados.