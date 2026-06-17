Afirman que los actores de Off Campus Josh Heuston y Mika Abdalla están saliendo, tras conocerse la ruptura con su prometido

La química entre Josh Heuston y Mika Abdalla lleva semanas dando que hablar entre los fans de Off Campus, pero ahora una productora de radio asegura que la relación entre los dos actores habría pasado de la pantalla a la vida real.

La información ha salido de Caitlin "CJ" Jennings, productora del programa matinal Nath & Emma de la emisora australiana 2DayFM, que este martes ha afirmado que los protagonistas de la serie ya estarían juntos.

Mika Abdalla y Josh Heuston de Off Campus | Getty

Josh Heuston, de 29 años, y Mika Abdalla, de 26, interpretan a Justin Kohl y Allie Hayes en el fenómeno romántico de Amazon. Desde hace tiempo, los seguidores de la serie no dejan de comentar la evidente complicidad que muestran cada vez que aparecen juntos.

Durante el programa, la presentadora Emma Chow ha explicado que las redes sociales llevan semanas alimentando las especulaciones. "TikTok está lleno de teorías de fans que creen que están saliendo porque siempre están súper coquetos en las entrevistas, se sientan muy cerca, siempre acaban uno al lado del otro y se ríen de los chistes del otro. Todo ese tipo de cosas. Quiero decir que tenemos una pequeña exclusiva aquí", anuncia

"Uno de mis amigos trabaja para una marca de lujo muy importante y una persona muy cercana a Josh Heuston asistió a un evento de esa firma. A partir de ahí los rumores han empezado a correr y esa persona parece haberlo confirmado", ha asegurado.

Por ahora, ni Josh ni Mika han reaccionado públicamente a las especulaciones. Sin embargo, el rumor llega en un momento especialmente llamativo, ya que hace apenas unas semanas se confirmaba que ha roto su compromiso con el actor Jake Short, que además fue foco de polémica al hacerse viral un clip de una entrevista en la que trataba a Mika de forma despectiva y misógina.